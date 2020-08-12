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تدفق المياه نحو طرابلس ومناطق “المسار الأوسط”

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمكن العاملون في جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة سهل الجفارة، من فتح صمامات التحكم بالمسار الأوسط ما سيجعل المياه تتدفق لأحياء العاصمة طرابلس ومدن ومناطق الاستهلاك على طول هذا المسار.

وأكد جهاز النهر الصناعي في إدراج له عبر منصته الرسمية في موقع “فيسبوك”، اليوم الأربعاء، استمرار عمليات التشغيل للآبار بالحقول ورفع معدلات الإنتاج.

ويأتي هذا التطور بعد يوم واحد من إعادة التيار الكهربائي وشحن محطة الكهرباء الرئيسية التابعة للشركة العامة للمياه.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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