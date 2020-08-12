تدفق المياه نحو طرابلس ومناطق “المسار الأوسط”

تمكن العاملون في جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة سهل الجفارة، من فتح صمامات التحكم بالمسار الأوسط ما سيجعل المياه تتدفق لأحياء العاصمة طرابلس ومدن ومناطق الاستهلاك على طول هذا المسار.

وأكد جهاز النهر الصناعي في إدراج له عبر منصته الرسمية في موقع “فيسبوك”، اليوم الأربعاء، استمرار عمليات التشغيل للآبار بالحقول ورفع معدلات الإنتاج.

ويأتي هذا التطور بعد يوم واحد من إعادة التيار الكهربائي وشحن محطة الكهرباء الرئيسية التابعة للشركة العامة للمياه.

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