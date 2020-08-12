خزان المياه المكشوف يضخ لبنغازي مياه برائحة الكلور

يشكو سكان مدينة بنغازي هذه الفترة من وجود رائحة كريهة بمياه الحنفية، وتداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن سبب الرائحة هو تلوث امدادات المياه لمدينة بنغازي من خزان عمر المختار المكشوف بمنطقة سلوق.

وانطلقت تحذيرات بعدم استخدام المياه في جميع الحالات لآن الخزان توجد به حيوانات نافقة وطيور، وأنه يحتوي على نسبة كبيرة من التلوث. وفي محاولة لتوضيح ما يحصل حاولنا التواصل مع إدارة الجهاز ببنغازي، عن طريق المكتب الإعلامي الخاص حيث قال مصدر موثوق في إدارة النهر بمدنية بنغازي أنه لا توجد مياه بخزان عمر المختار الكبير الذي يسع 24مليون متر مكعب، وهو خزان لسقاية المزارع الصغيرة والكبيرة بسهل بنغازي ويتم تزويده مباشرة من الخط الرئيسي القادم السرير وتازربو.

وأضاف أنه يتم الاحتياج إليه في الظروف الطارئة لصيانه او إصلاح أنبوب أو اختبار … الخ، وبالفعل هناك إصلاحات وصيانة في خط إجدابيا -بنغازي منذ أيام تم بالاستعانة بالمياه الداخلية لخزان عمر المختار الكبير بمنطقة ماسكلو لتمر بمحطة ضخ مياه بنغازي، ومنها إلى خزان الطلحية 200 ألف متر مكعب المغذية لمدينة بنغازي بعد إضافة الكلور إليها.

وأشار إلى أن: الخط الواصل من خزان عمر المختار الكبير إلى محطة ضخ مياه بنغازي إلى خزان الطلحية لتغذية مدينة بنغازي يستخدم في الحالات الطارئة فقط، وهناك من أدعي بأن المياه بها رائحة أو ملوثة ونسي أن خزان الطلحية المغطاة لا تدخله المياه إلا وهي مكلوره تقنيا وصالحة للشرب .

وكان فيما سبق يتبع الجهاز مبدأ الشفافية مع المواطنين، ويقوم بنشر أي معلومة عن المياه، وانقطاعها على حسابه على الفيس بوك، غير أن آخر منشور حول هذه المشكلة كان بتاريخ 6 أغسطس، وجاء فيه:

يفيد جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي عن عزمه القيام بأعمال صيانة طارئة لخط منظومة الأنابيب لموقع سلوق الأمر الذي قد يؤدي لنقص في الإمداد المائي لبعض المناطق، عليه نأمل من الإخوة المواطنون المحافظة على المياه المتوفرة وترشيد الاستهلاك إلى حين إتمام أعمال الصيانة.

ومن جانبه أوضح المهندس محمد حسن المشيطي الموظف بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي سهل بنغازي، عبر حساب الشركة على فيس بوك جملة من الإجابات عن أسباب الرائحة الكريهة؟ وما صحة وجود حيوانات نافقة في الخزان؟ وغيرها من المعلومات حيث قال:

نعم تم توجيه مياه خزان عمر المختار الكبير إلى محطة الضخ الخاصة بمدينة بنغازي بمنطقة سلوق، وللعلم هو خزان سعته حوالي 24 مليون متر مكعب وهو مكشوف.

ولتوضيح أسباب اللجوء إلى استخدام هذا الخزان قال:

نفترض أنه لا يوجد بديل لخزان السقايا عمر المختار الكبير! ما هي نتيجة قطع المياه نهائيا عن مدينة بنغازي، مما يعني حدوث كارثة كبيرة جدا مدينة بمليون شخص بدون ماء ولو للاستعمال غير الادمي، (غسيل فقط)

ويضيف حول الحيوانات النافقة قائلا:

نعم من الممكن أن تكون هنالك طيور نافقة، وهو غير مستبعد، ولكن حيوانات مثل ما ذكر (حمار، حصان، خروف) فهذا الكلام غير صحيح.

فيما يوضح نقطة التعقيم قائلا:

نعم يتم ضخ مياه هذا الخزان إلى شبكة مياه بنغازي ولكن بعد تطهيرها وتعقيمها، مشكورين جهاز النهر الصناعي، ومشروع استثمار مياه النهر يقومون بزيادة جرعة الكلور للحد المسموح به حسب المواصفات الليبية والأوروبية لتعقيم وتطهير مياه النهر.

وعن كمية الضخ والنقص يقول:

يتم ضخ حوالي 250 ألف متر مكعب يوميا إلى مدينة بنغازي بدلا من 280 إلى300 متر مكعب يوميا، والنقص حوالي 30 ألف متر مكعب، وهذا النقص قد يتسبب في وجود تداخل وتلوث للمياه في بعض أجزاء من الشبكة وليس كل الشبكة بسبب نقص المياه.

ويؤكد على أن:

الشركة العامة للمياه والصرف الصحي قامت بتشكيل فرقة متابعة مخبرية لشبكة المدينة أي من بعد غرف تخفيض الضغط الخاصة بجهاز النهر، وإلى الآن النتائج ولله الحمد سليمة تم إجراء الاختبارات المعملية علي المياه المعالجة بالكلور قبل ضخها الي مدينة بنغازي من قبل جهاز النهر الصناعي والنتائج ولله الحمد صالحه للاستعمال الحضري.

وحول صلاحية الماء الموجود حاليا للشرب والغسل وغيرها من الأمور الحياتية يقول الباحث البئي والمتخصص في مجال المختبرات الجرثومية والكيميائية الأستاذ عبد الحفيظ القنين:

يعتبر الماء المستخدم حاليا في شبكة الشرب ببنغازي غير صالح للشرب، وذلك لأنه من الناحية الكيميائية نسبة الكلور مرتفعة به، حيث أن النسبة تجاوزت 0.2 جزء من المليون، والدليل على ذلك ظهور رائحة الكلور واضحة عند استخدامها في الوضوء فمتى ظهرت رائحة الكلور فاعلم أن تركيزه تعدى الحد المسموح به في ماء الشرب وبهذا يعتبر الماء غير صالح للشرب نظرا لأن للكلور اضرار صحية.

أما من الناحية الجرثومية فإن الخزان المكشوف المعروف باسم خزان عمر المختار، والمخصص للري فقط فقد قام جهاز النهر الصناعي باستخدامه لتغذية المدينة نظرا لانقطاع إمدادات المياه عن خزان الطلحية المسقوف المخصص للشرب كونه معزول، ومحكم الإغلاق للمحافظة عليه من التلوث بفعل الطيور التي لوثت خزان عمر المختار المكشوف ببرازها والتي من المحتمل إنها هي مصدر تلوث هذه المياه بأنواع من بكتريا تتبع لعائلة الانتيروباكترييسي التي من بينها السالمونيلا، والاشريشي المسببات للنزلة المعوية حيث ثبت ذلك باستخدام اختبارات MPN الاحتمالية والتأكيدية والتكميلية.

ويوضح القنين نقطة مهمة حول أن: العدد الميكروبي المرصود لايزال يسمح باستخدام المياه في الأغراض الأخرى غير الشرب والغسيل للخضروات والفواكه المأكولة طازجة بدون معاملات حرارية، مع العلم بإمكانية استخدامها في غسيل الخضروات والفواكه المأكولة طازجة بشرط اجراء شطف نهائي لها بمياه نقية معبأة محلاة معالجة في محطات التنقية سواء منزلية أو من محلات التنقية أو البقالة العامة.

أما عن الشائعات بخصوص وجود كلاب وثعالب نافقة فهذا عاري عن الصحة.

وختم القنين قوله: يمكنكم استخدام الماء في الاستحمام والوضوء فمازال مطابق لبعض الاشتراطات.