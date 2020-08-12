القبض على شخص قام بسرقة صيدلية خاصة

أخبار ليبيا 24 – أمن
تمكن عناصر قسم البحث الجنائي بمديرية أمن بنغــازي من القبض على شخص قام بسرقة معدات وأدوية طبية من صيدلية خاصة بـمواطن تقدر بــ 570,000 د.ل .
وقال مدير المكتب الإعلامي بمديرية أمن بنغازي نقيب أحمد ضوء المسماري إن المجني عليه توجه لمقر قسم البحث الجنائي الكائن بمنطقة بوعطني وقدم بلاغ بالواقعة .
وتابع المسماري أن المجني عليه قدم شكوى ضد شخص يعمل لديه بالصيدلية الخاصة به ومدة العمل منذ حوالي سنتان تقريباً وهو قائم على سرقة بعض المبالغ المالية من إرادات الصيدلية، مشيرًا إلى أنه عند مراجعة تسجيلات الكاميرات بالصيدلية لتوثق إدعاء الشاكي حيثُ تقدر المسروقات بحوالي مبلغ وقدره 570,000 د.ل خمس مائة وسبعون ألف دينار .
ولفت إلى أنه على الفور قام أعضاء التحري بجمع المعلومات عن الجاني وضبطه وأثناء الإستدلال معه أفاد بالسرقة وتمثلت المسروقات في أدوية وأموال بدون علم صاحب الصيدلية ووضعها في مركبته الخاصة وبيع الأدوية خارج الصيدلية .
المسماري أشار أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله وإحالة الجاني للنيابة العامة.
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