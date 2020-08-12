“شبح الإظلام” يُهدد المنطقة الشرقية

أعلمت الشركة العامة للكهرباء التابعة للحكومة الليبية، المواطنين بأن إيقاف إمدادات الوقود سيكون له أثر سلبي على الشبكة الكهربائية.

وأوضحت الشركة أن إيقاف الإمدادات سيؤدي إلى زيادة في عجز توليد الكهرباء وارتفاع ساعات طرح الأحمال.

وذكرت أنه في حالة وصول وتحسّن الإمدادات من الوقود الخفيف فسيعود الاستقرار للشبكة فوراً، مبينة أن عمليات طرح الأحمال خارجة عن إرادة الشركة.

وكانت شركة البريقة لتسويق النفط قد أفادت بأنه سيتم منذ يوم غد الخميس إيقاف تزويد جميع محطات الإنتاج في المنطقة الشرقية بالوقود الخفيف بسبب نفاد المخزون بمستودعات شركة البريقة في مستودع راس المنقار بمدينة بنغازي.

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