انطلاق الامتحانات النهائية بكلية القانون والشريعة بجامعة نالوت

انطلقت بكلية القانون والشريعة بجامعة نالوت أمس الامتحانات النهائية للمقررات الدراسية المنجزة للعام 2019 – 2020، حيث تقدم لإجراء الامتحانات نحو 235 طالبا وطالبة، منهم 41 طالبا من خارج مدينة نالوت قدموا امتحاناتهم داخل مناطقهم تقديرا للوضع الاستثنائي في ظل جائحة كورونا وتنفيذا لقرار رئيس جامعة نالوت بشأن تشكيل لجان للإشراف على سير الامتحانات النهائية كل في منطقته، وذلك حفاظا على صحة الطلبة، واستكمالا للعملية التعليمية بعيدا عن خطر فيروس كورونا.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
قد يعجبــــك أيضـــاً
“شبح الإظلام” يُهدد المنطقة الشرقية
تم النشر منذُ دقيقتين
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
باشاغا يناقش مع سفير إيطاليا تعزيز العلاقات الثنائية بين طرابلس وروما
تم النشر منذُ 4 دقائق
مصدر الخبر / بوابة الوسط
القبض على شخص قام بسرقة صيدلية خاصة
تم النشر منذُ 6 دقائق
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
خزان المياه المكشوف يضخ لبنغازي مياه برائحة الكلور
تم النشر منذُ 8 دقائق
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
أضف تعليقـك