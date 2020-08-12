انطلاق الامتحانات النهائية بكلية القانون والشريعة بجامعة نالوت

انطلقت بكلية القانون والشريعة بجامعة نالوت أمس الامتحانات النهائية للمقررات الدراسية المنجزة للعام 2019 – 2020، حيث تقدم لإجراء الامتحانات نحو 235 طالبا وطالبة، منهم 41 طالبا من خارج مدينة نالوت قدموا امتحاناتهم داخل مناطقهم تقديرا للوضع الاستثنائي في ظل جائحة كورونا وتنفيذا لقرار رئيس جامعة نالوت بشأن تشكيل لجان للإشراف على سير الامتحانات النهائية كل في منطقته، وذلك حفاظا على صحة الطلبة، واستكمالا للعملية التعليمية بعيدا عن خطر فيروس كورونا.

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