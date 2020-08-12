المسماري: أردوغان لم يُعرْ أيّ اهتمام للمطالب الدوليّة بحظر نقل السلاح إلى ليبيا

ليبيا – أكّد المتحدث باسم الجيش الوطنيّ اللواء أحمد المسماري أمس الثلاثاء أنّ أنقرة تواصل تعزيز الوجود التركي في منطقة غرب ليبيا وأنّ أردوغان لم يُعرْ أيّ اهتمام للمطالب الدوليّة بحظر نقل السلاح إلى ليبيا.

المسماري وفي مقابلة مع قناة “سكاي نيوز عربية” قال إنّ الرئيس التركيّ يواصل تعزيز الوجود التركيّ في منطقة غرب ليبيا.

كما أشار إلى أنّ تركيا لم توقف عمليّة نقل المعدات العسكريّة إلى الأراضي الليبيّة، مشيرًا إلى أنّ أردوغان لم يُعر أيّ اهتمام للمطالب الدوليّة بحظر نقل السلاح إلى ليبيا.

وأكّد المتحدث باسم الجيش أنّ أردوغان يواصل نقل المعدّات العسكريّة بالطائرات والسفن التجاريّة.

المتحدث باسم الجيش أوضح أنّ العديد من المعسكرات في غرب ليبيا أصبحت تحت سيطرة القوّات التركيّة وتدار مباشرة من قبل ضباط أتراك.

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