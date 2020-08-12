الدغيس يطالب بزيادة السعة السريرية بغرف العزل

أكد عضـــــو اللجنة العلمية بالمـــركز الوطني لمكافحة الأمراض،
إبـــراهيم الدغــيس، الأربعاء، أن 80 % من الحالات المصابة بفيروس كورونا لا تظهر
عليها أعـــراض وتحتاج فقط عزل منزلي بينما 20 % من الحالات المصابة تحتاج إلى
عـــــزل مؤسساتي.
ودعا الدغيس، في منشور على الصفحة الرسمية للمركز الوطني لمكافحة
الأمراض بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” الجهات المعنية بزيادة السعة
السريرية بغرف العزل تحسبًا لأي زيادة في عدد الحالات الحرجة.
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