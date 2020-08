أكد عضـــــو اللجنة العلمية بالمـــركز الوطني لمكافحة الأمراض،

إبـــراهيم الدغــيس، الأربعاء، أن 80 % من الحالات المصابة بفيروس كورونا لا تظهر

عليها أعـــراض وتحتاج فقط عزل منزلي بينما 20 % من الحالات المصابة تحتاج إلى

عـــــزل مؤسساتي.

ودعا الدغيس، في منشور على الصفحة الرسمية للمركز الوطني لمكافحة

الأمراض بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” الجهات المعنية بزيادة السعة

السريرية بغرف العزل تحسبًا لأي زيادة في عدد الحالات الحرجة.

The post الدغيس يطالب بزيادة السعة السريرية بغرف العزل appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24