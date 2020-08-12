الصيداوي: تركيا قد تتراجع عن خوض معركة في سرت لأنها قد تكون شرسة ومكلفة جدًا

ليبيا – أكّد رئيس المركز العربيّ للبحوث والدراسات الاستراتيجيّة في جنيف رياض الصيداوي على أن إمكانيّة وقوع حرب إقليميّة أمر وارد؛ لأنّ الذهاب إلى المفاوضات سيجعل برلمان طبرق في موقف الرابح، لامتلاكه النسبة الأكبر من منابع النفط الرئيسة الآن.

الصيداوي أشار خلال تصريح لوكالة الأنباء الألمانية نقلته صحيفة “الشرق الأوسط” المصريّة إلى أنّه من الناحية العسكريّة فإن موقف الرئيس التركي رجب طيّب إردوغان ضعيف؛ لأنّ جيشه البريّ بعيد، بينما جيش مصر القوي موجود على الحدود الشرقيّة وله أفضلية الميدان، وقد تتجه المنطقة إلى حرب استنزاف، لكن تركيا تعلم جيدًا أنّها ستكون مكلفة وقد تهدد المستقبل السياسيّ للرئيس إردوغان على حد تعبيره.

وأضاف: “إن اندلاع معركة في سرت قد تكون شرسة ومكلفة جدًا، وقد تتراجع تركيا عن خوض المعركة، ولكن ستكون هناك بلا شكّ خسارة لمنابع النفط”، مُقرًّا بوجود مخاوف من تحول الأراضي الليبية فعليًا إلى موطن صراع دوليّ من أجل النفوذ والنفط، وهو ما يعزز من المخاوف المستمرّة من انفجار عسكريّ محتمل في المنطقة.

كما تابع قائلًا: “لقد منحت الولايات المتحدة الضوء الأخضر لتركيا لتتدخل في ليبيا، ولتكون بمثابة ذراعها الأطلسية لمواجهة الوجود الروسي. الحرب الباردة مستمرّة هناك لكن على الجانب الآخر فإنّ روسيا تريد العودة إلى مناطق نفوذها التقليديّة عبر الضباط الذين تدربوا لديها في حقبة الاتحاد السوفياتي وعبر صفقات التسليح الضخمة”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية