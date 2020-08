دغيم: مقترح أمريكي بإقامة منطقة عازلة في سرت والجفرة وعقيلة صالح يرفضه

قال عضو مجلس النواب، زياد دغيم، إن الولايات المتحدة الأمريكية

طرحت على رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مبادرتها للتوسط من أجل حل الأزمة الليبية خلال

لقاءه بالسفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، في القاهرة.

وأوضح دغيم في تصريحات صحفية أن واشنطن طالبت بانسحاب الجيش

من مدينتي سرت والجفرة على أن تدخلهما قوات دولية لتكون منطقة عازلة تفصل بين قوات

الوفاق وقوات الجيش، مشترطة الانسحاب قبل توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين.

وأضاف دغيم أن عقيلة صالح أكد أن مدينة الجفرة وقاعدتها العسكرية

لا تدخل ضمن مطالب الوفاق بالعودة إلى ما قبل الرابع من إبريل، مشيرا إلى أن عقيلة

صالح رفض المقترح الأمريكي بإقامة منطقة عازلة أو وجود قوات دولية في سرت، مشددا على

أنها جزء من ليبيا ويجب أن تحكمها قوات ليبية، مقترحا في هذا الصدد أن تجمع سرت المؤسسات

الليبية تحت حكومة مؤقتة.

ولفت دغيم إلى أنه وفقا لطرح عقيلة صالح ستحكم سرت قوات أمنية

مشتركة من الطرفين وتخلو من الأسلحة الثقيلة، مشددا على أنه لم يتم التطرق لتفاصيل

قوام تلك القوات، وأن الحديث عن هذا لن يتم قبل الموافقة على الطرح من الأساس.

وعن تمسك واشنطن بوزير داخلية الوفاق المفوض، فتحي باشاغا،

في مقترح المجلس الرئاسي الجديد، نفى دغيم تطرق أي من عقيلة صالح أو السفير الأمريكي

إلى أسماء بعينها للمجلس الرئاسي الجديد أو الحكومة التي تدعو لها مبادرة رئيس مجلس

النواب، مشيرا إلى أن عقيلة صالح شدد خلال اللقاء على أن تضمن الولايات المتحدة الأمريكية

فتح النفط، بشرط وضع عوائده في حساب خاص أو بآلية تجمد هذه الأموال حتى لا تقع في أيدي

الأتراك، إلى حين تشكيل حكومة جديدة، وتوزيع الثروة على الليبيين.

ونفى دغيم الأنباء المتداولة عن تحضير أمريكا للقاء بين فائز

السراج وعقيلة صالح على طاولة مفاوضات واحدة، مؤكدا أن واشنطن تتوسط مع الطرفين بشكل

منفرد لكل منهما، وأن السفير الأمريكي سينقل للطرف الآخر مضمون الرؤية التي عرضها رئيس

مجلس النواب، وربما سيعقب ذلك لقاءات تالية إذا تم الموافقة عليها بنفس المنوال.

وشدد دغيم في هذا السياق على تمسك عقيلة صالح برفضه الجلوس

مع السراج الذي يعتبره غير موجود لعدم موافقة مجلس النواب على حكومته، وفقا لاتفاق

الصخيرات.

يشار إلى أن لقاء عقيلة صالح والسفير الأمريكي انتهى إلى

الاتفاق على استمرار وقف إطلاق النار والإبقاء على مدينتي سرت والجفرة منزوعتي السلاح،

إلى حين استئناف الحوار السياسي والعودة لطاولة الحوار.

