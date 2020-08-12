القائم بأعمال السفارة الأمريكية يبحث مع مدير “الوطنى لمكافحة الأمراض” لبحث أزمة كورونا

قالت السفارة الأمريكية، إن القائم بالأعمال جوشوا هاريس أجرى اليوم، مكالمة مع مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض البروفيسور بدر الدين النجار، لتلقي إحاطة حول جهود السلطات الصحية الليبية للاستجابة لجائحة فيروس كورونا.

وتابعت السفارة، فى بيان لها اليوم الأربعاء، نيابة عن السفير نورلاند، أعرب القائم بالأعمال هاريس عن تقديره للجهود الكبيرة وغير السياسية التي يبذلها المركز الوطني لمكافحة الأمراض والوقاية منها والسلطات الصحية في جميع أنحاء البلاد حيث يعملون بروح من التضامن للكشف عن انتشار الفيروس والوقاية منه والاستجابة له.

وقالت السفارة الأمريكية، إن حكومة الولايات المتحدة خصصت مبلغا يقدّر بـ 13 مليون دولارا للشركاء الدوليين و المحلين لدعم الاستجابة لجائحة كورونا في ليبيا، كجزء من مبلغ يفوق 715 مليون دولارا من المساهمات الأمريكية لتلبية الاحتياجات الإنسانية واحتياجات إعادة الاستقرار والتنمية في ليبيا منذ عام 2011.