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عماري زايد لـ السفير التركي: الوفاق ماضية في بسط نفوذها على كامل ليبيا

تم النشر منذُ 18 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – التقى عضو المجلس الرئاسيّ محمد عماري زايد أمس الثلاثاء سفير الجمهورية التركية لدى ليبيا سرحات أكسن لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين.

عماري ناقش مع أكسن بحسب بيان المكتب الإعلامي لرئاسة وزراء الوفاق الوضع العسكريّ في سرت والجفرة، والعمليّة السياسيّة والمشاريع المشتركة بين ليبيا وتركيا.

جانب من اجتماع عماري مع السفير التركي

وأشار البيان إلى تأكيد عضو المجلس على استمرار حكومة الوفاق في خطتها لبسط نفوذها على كامل التراب الليبي، وأنه لايوجد طرفان متصارعان في ليبيا بل حكومة شرعيّة لكلّ الليبيين دون استثناء ومعتدىً عليها من طرف ما وصفه بـ”المتمرّد” حفتر (القائد العامّ للقوّات المسلحة) وأنه لا مكان له في العمليّة السياسيّة ومكانه في المحاكم المحليّة والدوليّة.

كما نوّه عماري إلى أنّ ما يربط ليبيا وتركيا هو مستقبل مشترك من العمل والبناء لصالح الشعبين والعمل المشترك لمواجهة كل التحديات التي تواجه هذه الشراكة.

وبدوره، أكّد السفير التركي على موقف تركيا الثابت في دعمها لحكومة الوفـاق باعتبارها “الحكومة الشرعيّة” الوحيدة المعترف بها دوليًا وهو موقف تركيا في كل المحافل الدولية، مضيفًا: “إن مجرم الحرب وداعميه بجرائمه في ترهونة وغيرها لا مكان لهم على طاولة الحوار”.

كما تطرّق اللقاء إلى العودة القريبة للشركات التركية إلى ليبيا بمجرد إكمال حكومة الوفاق اتفاقها مع الشركات والحكومة التركية وذلك لاستكمال المشاريع في قطاعات: “التعليم والمواصلات والبنية التحتية”.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • Meskeen waledha this fake education THUG, you should use donkeys in order to reach Tubarq , Derna, Benghazi so that will take 1000 years ya Turkish puppy…
    for now, try to cross the ” VIVID RED LINE” then you could fart in the front of the diseased TURKS
    Those sewer rats are the worse of any ever existing VIRUS/GERMS

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  • إرهابى مريض بالكرسى والسلطة المدعو زايد ويحلم ببسط نفوذه الشخصى على كامل ليبيا ليمكن الاتراك منها وهذا ما تعلمه فى جبال تورا بورا ؟ مسكين ولد المصرية ومساكين العاملين بقطاع التعليم ؟

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