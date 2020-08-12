عماري زايد لـ السفير التركي: الوفاق ماضية في بسط نفوذها على كامل ليبيا

عماري ناقش مع أكسن بحسب بيان المكتب الإعلامي لرئاسة وزراء الوفاق الوضع العسكريّ في سرت والجفرة، والعمليّة السياسيّة والمشاريع المشتركة بين ليبيا وتركيا.

وأشار البيان إلى تأكيد عضو المجلس على استمرار حكومة الوفاق في خطتها لبسط نفوذها على كامل التراب الليبي، وأنه لايوجد طرفان متصارعان في ليبيا بل حكومة شرعيّة لكلّ الليبيين دون استثناء ومعتدىً عليها من طرف ما وصفه بـ”المتمرّد” حفتر (القائد العامّ للقوّات المسلحة) وأنه لا مكان له في العمليّة السياسيّة ومكانه في المحاكم المحليّة والدوليّة.

كما نوّه عماري إلى أنّ ما يربط ليبيا وتركيا هو مستقبل مشترك من العمل والبناء لصالح الشعبين والعمل المشترك لمواجهة كل التحديات التي تواجه هذه الشراكة.

وبدوره، أكّد السفير التركي على موقف تركيا الثابت في دعمها لحكومة الوفـاق باعتبارها “الحكومة الشرعيّة” الوحيدة المعترف بها دوليًا وهو موقف تركيا في كل المحافل الدولية، مضيفًا: “إن مجرم الحرب وداعميه بجرائمه في ترهونة وغيرها لا مكان لهم على طاولة الحوار”.

كما تطرّق اللقاء إلى العودة القريبة للشركات التركية إلى ليبيا بمجرد إكمال حكومة الوفاق اتفاقها مع الشركات والحكومة التركية وذلك لاستكمال المشاريع في قطاعات: “التعليم والمواصلات والبنية التحتية”.