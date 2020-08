شركة الكهرباء: نفاذ مخزون الديزل بمستودعات رأس المنقار بمدينة بنغازي

قالت الشركة العامة للكهرباء، الأربعاء، إنه بحسب إفادة من شركة البريقة

لتسويق النفط ، سيتم منذ يوم الغد إيقاف تزويد جميع محطات الإنتاج في المنطقة الشرقية

بالوقود الخفيف ( الديزل ) لنفاذ مخزون الديزل

بمستودعات شركة البريقة برأس المنقار بمدينة بنغازي .

وأضافت الشركة في بيان لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل

الاجتماعي”فيسبوك” أن إيقاف إمدادات الوقود سيكون له الأثر السلبي علي

الشبكة الكهربائية، مما يؤدي الي زيادة في عجز توليد الكهرباء وارتفاع ساعات طرح

الاحمال .

وأوضح البيان أنه في حالة وصول وتحسن الأمدادات من الوقود الخفيف ( الديزل ) للمحطات، سيعود الاستقرار للشبكة الكهربائية فوراً، مؤكدا أن عمليات طرح الأحمال خارجة عن إرادة الشركة العامة للكهرباء .

