معركة سرت…تحمل عبء القتال بالجبهة الأمامية يشعل أزمة جديدة بين ميليشيات الوفاق والمرتزقة

أفادت مصادر

لليبيا 24 اليوم الأربعاء، بأن هناك صراعا داخليا محتدما في صفوف قوات الوفاق، بعد

أن بات تحمل عبء القتال في الجبهة الأمامية محور هذه الأزمة.

وأوضحت المصادر أن الصراعات اشتعلت بين المرتزقة وميليشيات الوفاق حول الطرف الذي يتم إرساله للقتال في خط المواجهة الرئيسي بسرت والجفرة.

وبينت المصادر

أن المرتزقة السوريين يرفضون إرسالهم إلى الجبهة، مفضلين البقاء تحت الحراسة

التركيةـ بينما تصر الميليشيات المحلية التابعة لقوات الوفاق على أن المرتزقة ليس

لديهم سوى خيارين أحلاهما مر فإما الزج

بهم في صفوف القتال الأمامية أو قتلهم والتخلص منهم.

ولفتت المصادر

إلى أن قوات الوفاق غير جاهزة لشن الهجوم على خط سرت الجفرة، نظرا لوجود مشكلات لوجيستية، حيث تعاني من نقص

كبير في الذخيرة والوقود، في وقت لم تكشف هذه القوات أي معلومات للقيادة التركية في

هذا الصدد، خشية انكشاف عمليات نهب الإمدادات والتموين، التي يقوم بها قادة هذه الميليشيات.

