اجتماع موسع بجالو لبحث العراقيل التي تواجه مديريات أمن الجنوب

عقد بمديرية أمن جالو أمس اجتماع أمني موسع مع مديري أمن الجنوب الشرقي، وذلك لبحث العراقيل التي تواجه سير العمل بمديريات الجنوب، وسبل حلها وتذليل الصعاب.

وحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية فقد تم الاتفاق على تشكيل غرفة أمنية مشتركة لمديريات أمن الجنوب الشرقي، وتكليف مدير أمن الكفرة رئيسا لها، كما تطرق الاجتماع إلى موضوع تهريب الوقود، ووضع آلية عمل بين المديريات، وكذلك موضوع الهجرة غير القانونية والمركبات المشحونة إلى مدينة الكفرة.

كما تم الاتفاق على فرز قوة عسكرية من كل مديرية أمن تكون في جاهزية تامة لتنفيذ أي تعليمات تصدر بالخصوص.

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