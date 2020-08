أعلنت وزارة التعليم التابعة للحكومة

المؤقتة اليوم الأربعاء، تراجعها عن قرار ترحيل طلبة المنازل للسنة الموالية،

مضيفة أنه تقرر إجراء امتحانات هؤلاء الطلبة مع امتحانات طلبة الشهادات.

