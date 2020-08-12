الداخلية الليبية: خطّة أمنيّة محكمة لتأمين كافة مدن الجنوب الشرقي للبلاد

ليبيا – عقد مديرو مديريّات أمن الجنوب الشرقيّ لليبيا أمس الثلاثاء الاجتماع الدوريّ لمديريات أمن “الكفرة، تازربو، ربيانة، الواحات – جالو،أوجلة – اجخرة”، وذلك بناء على تعليمات وزير الداخليّة الليبية المستشار إبراهيم بوشناف

الاجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلاميّ للداخلية الليبيّة وضع خطة أمنيّة محكمة تضمّ كافّة مديريات المنطقة وذلك لتأمينها ومنع كافّة الجرائم التي تحدث في تلك المناطق خصوصا فيما يتعلق بالتهريب والهجرة غير الشرعيّة.

وراجع المجتمعون آليات عمل الخطط السابقة وأبرز نقاط الخلل التي اكتنفتها لتجاوزها في الخطة الجديدة، كما أكّد مديرو الأمن في تلك المناطق عملَهم على استتباب الأمن وتأمين ظهر القوّات المسلّحة.

وضم الاجتماع الذي عقد بمديرية أمن الواحات جالو كلًا من: “مدير أمن المديرية المستضيفة المقدم خالد العبار،مدير أمن الكفرة العقيد خالد حيار،مدير أمن تازربو العقيد منعم بو ميزورة،مدير أمن ربيانة الرائد جابر عبدالكريم،مندوبٍ عن مديرية أمن أوجلة – اجخرة”.

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