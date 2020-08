الولايات المتحدة تتصدق على ليبيا ب13 مليون دولار لمكافحة كورونا

تصدقت السفارة الأمريكية لدى ليبيا، الأربعاء، على البلاد بمبلغ 13 مليون دولار لدعم مكافحة كورونا.

وقالت السفارة الأمريكية في بيان لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” إن القائم بأعمال السفارة الأمريكية في ليبيا، جوشوا هاريس، بحث خلال مكالمة هاتفية مع مديرعام المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بدر الدين النجار، جهود السلطات الصحية الليبية للاستجابة لجائحة فيروس كورونا.

وأضاف البيان أن حكومة الولايات المتحدة قدمت مبلغا يقدّر بـ 13 مليون دولارا للشركاء الدوليين والمحلين لدعم الاستجابة لجائحة كورونا في ليبيا، كجزء من مبلغ يفوق 715 مليون دولارا من المساهمات الأمريكية لتلبية الاحتياجات الإنسانية واحتياجات إعادة الاستقرار والتنمية في ليبيا منذ سنة 2011.

