مصراتة تسجل 80 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة “كورونا” ببلدية مصراتة، اليوم الأربعاء، 80 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأضافت اللجنة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلدية بلغ نحو 1540 حالة، من بينها 1395 حالة نشطة.

وأكدت اللجنة أن 114 حالة تماثلت للشفاء من الفيروس، مضيفة أن عدد الوفيات بلغ نحو 31 حالة.

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