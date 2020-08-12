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الشحومي: مكافحة الفساد وغسيل الأموال ليست بحاجة لتوقيع برتوكول بين المركزي وداخليّة الوفاق

تم النشر منذُ 19 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – علّق الخبير الاقتصادي سليمان الشحومي على اتفاقيّة التعاون الموقّعة بين وزير داخلية الوفاق المفوض فتحي باشاآغا ومحافظ مصرف ليبيا المركزيّ الصديق الكبير في مجال مكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

الشحومي وفي منشور له عبر صفحته الشخصيّة على موقع التواصل الاجتماعيّ “فيس بوك” أمس الثلاثاء أكّد أنّ عملية مكافحة عمليّات غسيل الأموال ليست بحاجة إلى توقيع برتوكول أو اتفاقية بين البنك المركزيّ ووزارة الداخليّة.

وأضاف: “هي بحاجة لتوحيد سعر الصرف لجميع الاأغراض، وإلى تنظيم التعاقد عبر الوزارات، وأن يكون شفافًا وعادلًا”

وتابع الخبير الاقتصادي: “وهي بحاجة لتوحيد الحكومة و إطلاق برنامج إصلاح هيكلي اقتصادي شامل، وتوحيد البنك المركزيّ، وإعادة هندسة النظام المصرفيّ”.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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