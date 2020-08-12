التميمي: تركيا تهدف إلى إحتلال ليبيا والسيطرة على نفطها

ليبيا – قال قاضي قضاة فلسطين السابق رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعيّ سابقًا أمين سر الهيئة الإسلاميّة العليا في القدس تيسير التميمي إنّه من المؤسف أنّ ليبيا مثلها مثل عدد من دول الشرق الأوسط في عالمنا العربيّ والإسلاميّ أصبحت مطمعًا لكثير من الدول والقوى الخارجيّة التي تهدف إلى الاستيلاء على ثرواتها وبالأخصّ النفط.

التميمي وفي تصريحات لموقع “البوابة نيوز” المصريّ أوضح أنّه من مصلحة هذه القوى الخارجيّة المستعمرة مثل تركيا العمل على تأجيج الخلافات بين الجهات المتصارعة من الليبيين وأن تزيّن لها الحلول العسكريّة ولذلك تحاول هذه القوى باستمرار وضع العقبات في طريق أيّ حلّ سلميّ وسياسيّ لهذا الصراع المسلّح الذي لا وقود له إلا الشعب الليبيّ الشقيق فهو الذي يدفع ثمنه من دماء أبنائه وأمنه واستقراره وهو الذي يخسر مستقبله وموارده.

ورأى أنّه يجب على جميع الليبيين المتصارعين أخذُ زمام المبادرة بحلِّ خلافاتهم برعاية هيئة الأمم المتّحدة لإخراج بلادهم ووطنهم من هذا المستنقع ولتجنيبها الحرب التي لن يستفيد منها إلا الطامعون فيها وفي بسط سيطرتهم عليها كصورة من أبشع صور الاستعمار الجديد.

وقال:”إنّ الهدف مما يجري في شرق البحر الأبيض المتوسّط من محاولة للتنقيب عن النفط من تركيا وجهات أخرى تدعم المتقاتلين والمتصارعين في ليبيا هو محاولة لتحقيق مكاسب لتلك الدول ومحاولة منها لاستقطاب المتصارعين هناك من خلال تسابقها وتنافسها في إمدادهم بالأسلحة لإطالة أمد النزاع بينهم”.

وأضاف: “إنّ هدف تركيا غير المشروع والمؤامرة الخبيثة من وراء ذلك، هو السيطرة على أجزاء من ليبيا للتنقيب عن البترول في أراضيها أو احتلال أجزاء منها”.

قاضي قضاة فلسطين السابق أوضح أنّ التنقيب عن البترول من أيّة جهة كانت في البحر الأبيض المتوسط ينبغي الاستناد فيه إلى اتفاقية الأمم المتّحدة لقانون البحار فيما يتعلّق بالمسطحات المائيّة خارج حدود الدول.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية