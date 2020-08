أعلنت وزارة الدفاع في حكومة الوفاق غير المعتمدة، اليوم الأربعاء، ارتفاع عد ضحايا الألغام جنوبي طرابلس ومدينة سرت إلى 55 قتيلا.

