أفادت مصادر إعلامية، اليوم الأربعاء، بأن طيرانا مسيرا تركيا قصف شاحنات وقود كانت في طريقها إلى مدينة الزنتان.

