لجنة الطاقة تؤكد تخفيض شركة سرت إمدادات الغاز

أصدرت لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب بيانا أكدت فيه أن شركة سرت لتصنيع النفط والغاز خفضت إمدادات الغاز من 190 مليون قدم إلى 160 مليون قدم، معللة ذلك بارتفاع نسبة المتكاثف في الغاز الطبيعي.

فقدان هذه الكمية من الغاز أسفر عن تخفيض القيمة الإنتاجية الإجمالية لوحدات التوليد العاملة بالغاز الطبيعي بالمنطقة الشرقية من 750 ميجاوات إلى 600 ميجاوات.وأكدت اللجنة في البيان على استمرار جهودها بالتنسيق مع الهيئة العامة للكهرباء والأجهزة الفنية لتذليل العوائق تخفيفا على المواطن.

من جانبها أعلنت الهيئة العامة للكهرباء والطاقة المتجددة اليوم عبر صفتحها على فيسبوك، أن شركة سرت لتصنيع النفط والغاز قامت بخفض إمدادات الغاز من 190 مليون قدم إلى 160 مليون قدم، وذلك بسبب ارتفاع نسبة المتكاثف في الغاز الطبيعي.

فقدان هذه الكمية من الغاز سيسبب عجزا في الشبكة الكهربائية بالمنطقة الشرقية قدره 270 ميجاوات، وساعات طرح الأحمال على امتداد المنطقة الشرقية ستكون من 4 إلى 5 ساعات، وذلك بحسب إفادة إدارة التحكم الشرقية.

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