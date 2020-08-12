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الولايات المتحدة تبحث مع أنقرة إمكانيات الحل السلمي في ليبيا

تم النشر منذُ 18 ساعة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلنت السفارة التركية في ليبيا أن السفير نورلاند تشاور يوم الأربعاء في أنقرة مع كبار المسؤولين الأتراك حول الحاجة الملحة لدعم الأصوات الليبية التي تسعى بصدق إلى إنهاء الصراع والعودة إلى الحوار السياسي الذي تيسّره الأمم المتحدة، مع احترام كامل لسيادة ليبيا وسلامة أراضيها.

وأضافت أن الزيارة، التي أعقبت مكالمات هاتفية بين الرئيس ترامب والرئيس أردوغان، ناقشت الخطوات اللازمة لتحقيق حل منزوع السلاح في وسط ليبيا، وتحقيق انسحاب كامل ومتبادل للقوات الأجنبية والمرتزقة، وتمكين المؤسسة الوطنية للنفط من استئناف عملها الحيوي، وتعزيز الشفافية والاصلاحات الاقتصادية.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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