أخبار ليبيا 24 – خبر أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي البدء في أعمال الصيانة بمنظومة الأنابيب الرئيسية بخط إجدابيا – سلوق، الجهاز أوضح عبر صفحته الرسمية على فيسبوك أن الفرق الهندسية والفنية للجهاز تمكنت من تحديد مكان وأسباب تسرب المياه من خط الأنابيب . وتابع جهاز التنفيذ أن فرق الصيانة تقوم حاليا وعلى […]

