أعلنت المركز

الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا اليوم الأربعاء، أن إجمالي عدد الوفيات جراء

الإصابة بفيروس كورونا في ليبيا 132.

وأوضح المركز في

بيان له أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ليبيا 6302.

وبين المركز أن

عدد الحالات النشطة المصابة بفيروس كورونا 5430 حالة وعدد حالات الشفاء 740.

