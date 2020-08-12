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الاتفاقيات الدولية تحاصر تركيا في البحر المتوسط

تم النشر منذُ 18 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال المحلل السياسي المصري فارس حامد، إن الموقف التركي في البحر الأبيض المتوسط اختلف تماماً بعد توقيع مصر واليونان اتفاقية ترسيم الحدود في 6 أغسطس، وأيضا التوقيع المشابه بين أثينا وروما.

وأضاف حامد، لبرنامج “LIVE” على قناة “218NEWS”، الأربعاء، أن هاتين الاتفاقيتين عقّدتا الموقف التركي وجعلته الأكثر ضعفاً، خاصة أن هذه الدول توثّق الاتفاقيات في الأمم المتحدة وتسير وفق القانون الدولي، على عكس تركيا التي تستند إلى اتفاقيتين غير شرعيتين أولهما مع قبرص الشمالية التي لا يعترف بها أحد في العالم سوى أنقرة، والثانية مع حكومة الوفاق التي لم تعترف بها دول العالم.

وأكد فارس أن أساليب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحججه واهية للتنقيب في المتوسط، وأن نهاية المواجهة ستكون محتومة ضده لأنه يسير عكس الاتجاه خاصة أن الدول ترى أنقرة مخطئة وبالتالي لن تنجح في خططها.

من جهتها، قالت مديرة تحرير صحيفة الأهرام، أسماء الحسيني، إن الأمر بالنسبة لتركيا لا يتعلق فقط بنفوذ تاريخي وفرص اقتصادية، بل تنظر للشرق المتوسط على أنه مكان جيواستراتيجي بالنسبة لأمنها القومي لمواجهة التهديدات الأوروبية، ومن قبل الأكراد التي تخشى قيام دولتهم على حدودها.

ورأت الحسيني أن اتفاق تركيا مع حكومة الوفاق أصبح مهدداً الآن بعد اتفاقيات مصر واليونان وإيطاليا، ما يعني خروجها من سباق الغاز في المتوسط والتي تطلق عليه الوطن الأزرق الآمن.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • هل يعيد التاريخ نفسه ويسلم الاسطول التركى سفنه الى الجيش المصرى كراهية فى السلطان فعلوها زمان عندما كان السلطان عيل والموجود حاليا اعيل منه ومختل عقليا ولا يثق فيه قيادات الجيش ويتمنوا التخلص منه ومن غباوته وهو لا يثق فيهم ويعتمد على المرتزقة وقلة من المقربين ويخشى اردوغان ان ينقلب عليه الجيش بجد فى اى لحظة وليس مسرحية هزلية كما حدث من قبل فهو يقودهم الى التهلكة والصدام مع كل دول الجوار والدول الكبرى والمضحك ان احد الاغبياء من المحلليين الخرفان من الاتراك يقول ان تركيا من الدول الاوربية متناسيا الحمار ان اربع اوربية فى حلف الناتو تسبق تركيا فى التصنيف العالمى منها اثنين دول كبرى بريطانيا وفرنسا ودول صناعية مثل المانيا وايطاليا ويكفى ان فرنسا تملك حاملة طائرات يمكنها ان تحمى البحرية اليونانية وتغرق اى قطع بحربة تركية بطائرات الرافال التى لاتستطيع منظومات الدفاع الجوى التركية اسقاطها !!!

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