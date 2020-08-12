شركة الكهرباء تعلن تعرض محطة الفروسية بطريق المطار للسرقة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء تعرض محطة الفروسية بمنطقة طريق المطار لسرقة كوابل الضغط العالي والمنخفض، والعبث بالوحدات الحلقية بالمحطة، ما يؤثر سلبا على نمط حياة المواطنين، ويرفع من قيمة التكاليف المادية التي تتكبدها الشركة العامة للكهرباء.

هذا ونشرت الشركة جانبا من أعمال الصيانة التي قامت بها فرقتا الكوابل والخطوط التابعتان لدائرة توزيع عين زارة، والتي شملت ربط كوابل الضغط العالي والمنخفض، وخلية ضغط منخفض، وربط كوابل الضغط العالي على المحول لتشغيل محطة فرج الورفلي بالكامل، كما شملت أعمال الصيانة أيضا وضع محول وخلية داخل محطة شريحة بمنطقة خلة الفرجان بعد أن تم مد وتركيب خط أحادي لتجهيز المحول للشحن.

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