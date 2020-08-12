وصول طاقم فني من بنغازي لصيانة رافعات ميناء رأس لانوف

وصل فريق فني متخصص من ميناء بنغازي البحري، اليوم الأربعاء، إلى ميناء رأس لانوف التجاري الصناعي، لمعالجة وصيانة الرافعات الموجودة بالميناء (البهيرات) التي تعمل على شحن وتفريغ الناقلات التجارية، بحسب مصدر بميناء راس لانوف.

وقال المصدر لـ«بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء، إن ذلك يأتي ضمن أعمال إدارة الميناء لغرض معالجة وصيانة كافة المشاكل والعراقيل التي تعيق سير العمل بالميناء حتى يستأنف العمل في الميناء لاستقبال البواخر من كافة أنحاء العالم على رصيف هذا المنفذ الاستراتيجي الهام.

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