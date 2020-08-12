المستشار صالح يقترح سرت مقرا للسلطة الموحدة لحين إجراء الانتخابات

قدم رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح خلال لقاء جمعه بالسفير الأمريكي إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، اقتراحا بأن تكون مدينة سرت مقرا للسلطة الليبية الموحدة القادمة، إلى حين إجراء انتخابات نيابية مقبلة.

موضحا خلال لقاء تلفزيوني أنه تم اختيار سرت نظرا لموقعها الجغرافي المتوسط بين الشرق والغرب والجنوب، على أن يتم تأمينها من قبل القوات الأمنية الليبية المشكلة من كل نواحي ليبيا.

وقال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، إنه ناقش مع السفير الأمريكي آلية توزيع النفط في البلاد.

مشيرا إلى أن المطلب الرئيسي لليبيين لإعادة تفعيل إنتاج حقول النفط هو التوزيع العادل للثروات لكل الليبيين، وتفكيك المليشيات والمرتزقة التي يتم تمويلها من عائدات النفط.

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