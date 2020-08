بحث السفيرالأمريكي لدي ليبيا، ريتشارد نورلاند، الأربعاء، في أنقرة مع كبار المسؤولين الأتراك ضرورة دعم الأصوات الليبية التي تسعى لإنهاء الصراع والعودة إلى الحوار السياسي برعاية الأمم المتحدة.

وقالت السفارة الأمريكية في بيان لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” إن نورلاند ناقش عقب مكالمة هاتفية بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ونظيره التركي ،رجب طيب أردوغان، الخطوات اللازمة لتحقيق حل منزوع السلاح في وسط ليبيا وتحقيق انسحاب كامل ومتبادل للقوات الأجنبية والمرتزقة وتمكين المؤسسة الوطنية للنفط من استئناف عملها الحيوي وتعزيز الشفافية والاصلاحات الاقتصادية.

The post السفارة الأمريكية: نورلاند يبحث في أنقرة إنهاء الصراع الليبي والعودة للحوار السياسي appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24