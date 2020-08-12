السفير الأمريكي يبحث مع كبار المسؤولين الأتراك انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا

قالت السفارة الأمريكية فى ليبيا، إن السفير ريتشارد نورلاند، أجرى مشاورات، اليوم الأربعاء، في أنقرة مع كبار المسؤولين الأتراك حول الحاجة الملحة لدعم الأصوات الليبية التي تسعى بصدق إلى إنهاء الصراع والعودة إلى الحوار السياسي الذي تيسّره الأمم المتحدة، مع احترام كامل لسيادة ليبيا وسلامة أراضيها.

وأضافت السفارة فى بيان اليوم، ناقشت الزيارة، التي أعقبت مكالمات هاتفية بين الرئيس ترامب والرئيس أردوغان، الخطوات اللازمة لتحقيق حل منزوع السلاح في وسط ليبيا، وتحقيق انسحاب كامل ومتبادل للقوات الأجنبية والمرتزقة، وتمكين المؤسسة الوطنية للنفط من استئناف عملها الحيوي، وتعزيز الشفافية والاصلاحات الاقتصادية.