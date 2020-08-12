شكشك يقدم توصياته لإدارة شركة الكهرباء الجديدة

دعا رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك مجلس إدارة الشركة العامة الجديد والذي تسلم مهامه مؤخرا، بضرورة الالتزام بمعايير الحوكمة والشفافية في أداء عمله، مشددا على أهمية فصل المهام، مطالباً بتعيين مدير عام للشركة العامة للكهرباء وفق شروط وضوابط مهنية.

وبحث اجتماع عُقد الأربعاء، في طرابلس، بمقر الديوان، بحضور وكيل الديوان علاء المسلاتي، وضع خطط قصيرة تستهدف رفع القدرة الإنتاجية للشبكة العامة للكهرباء، ودراسة أزمة الكهرباء بهدف وضع حلول سريعة وذلك في إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

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