بحث توطيد العلاقات الأمنية بين باشاغا والسفير الإيطالي

أخبار ليبيا 24 – خبر

التقى وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، اليوم الأربعاء، السفير الإيطالي لدى ليبيا، جوزيبي بوتشينو، لبحث العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها بما يخدم المصلحة المشتركة.

وأوضح المكتب الإعلامي لداخلية الوفاق، في بيان لها، أن السفير الإيطالي أعرب خلال اللقاء عن رغبة بلاده في توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين وخاصة الأمنية منها .

وتشهد الساحة الليبية أحداثا متسارعة وتطورات يومية منذ سيطرة مليشيات حكومة الوفاق على الحدود الإدارية لطرابلس والمنطقة الغربية بالكامل، واتجهت حاليا نحو سرت في سبيل الوصول إلى منطقة خليج سرت النفطي، وتحشد قواتها حاليا تمهيدا لدخول المنطقة الاستراتيجية والتي تعد أحد أهم المطامع التركية في ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24