النهر الصناعي يعلن بدء صيانة منظومة الأنابيب بخط أجدابيا – سلوق

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، اليوم الأربعاء، بدء أعمال الصيانة بمنظومة الأنابيب الرئيسية بخط أجدابيا- سلوق، مؤكدا أن الفرق الهندسية والفنية فى الجهاز تمكنت من تحديد مكان وأسباب تسرب المياه من خط الأنابيب.

وقال الجهاز، فى إيجاز صحفى اليوم الأربعاء، إن الفرق الهندسية والفنية تجري على مدى الساعة أعمال الإصلاح والصيانة، وفق الخطة المعتمدة لضمان إتمام الأعمال في أسرع وقت ممكن، مشيرًا إلى تزويد مدينة بنغازي حاليا من مياه خزان عمر المختار الكبير بكمية تقدر بـ250 ألف متر مكعب يوميا، لضمان استمرار تدفق المياه للمدينة، وعدم انقطاعها.

يذكر أن الجهاز، قد أعلن فى وقت سابق من اليوم الأربعاء،البدء في التشغيل الجزئي لصمامات التحكم وتدفق المياه عبر المسار الشرقي لتغذية مدن ومناطق الاستهلاك على طول هذا المسار قائلا: ““تم البدء في التشغيل الجزئي لحين الوصول إلى التشغيل الكامل للمكونات التشغيلية للمنظومة ووصول معدلات الإنتاج إلى معدلاتها القصوى”.

وناشد الجهاز جميع المواطنين التقليل قدر الإمكان من الاستهلاك، مطالبا أصحاب الاعتداءات على طول المسارين بالتعاون وإغلاق وصلات التغذية للمزارع حتى يتم التمكن من مواصلة تغذية كل المناطق.