بدء تدفق المياه لطرابلس ومدن الأخرى

أخبار ليبيا 24 – خبر

أعلن جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة سهل الجفارة اليوم الأربعاء، عن فتح صمامات التحكم بالمسار الأوسط وبدء تزويد مدينة طرابلس ومدن ومناطق الاستهلاك بالمياه على طول هذا المسار.

وأشار الجهاز عن رفع معدلات الإنتاج و استمرار عمليات التشغيل للآبار بالحقول .

وكان جهاز النهر الصناعي قد أعلن صباح اليوم عن البدء بالتشغيل الجزئي للصمامات التحكم وبدء تدفق المياه عبر المسار الشرقي لتغذية مدن ومناطق الاستهلاك على طول هذا المسار.

و ناشد الجهاز المواطنين من التقليل بقدر الإمكان من الاستهلاك، كما طالب أصحاب الاعتداءات على طول المسارين بالتعاون وذلك بإقفال وصلات التغذية للمزارع حتى يتمكن الجهاز من مواصلة تغذية كل المناطق.

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