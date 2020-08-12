نورلاند يبحث في تركيا حلاً ليبياً منزوع السلاح

بحث السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، في أنقرة، مع كبار المسؤولين الأتراك، الخطوات اللازمة لتحقيق حل منزوع السلاح في ليبيا، وانسحاب كامل ومتبادل للقوات الأجنبية والمرتزقة.

وقالت السفارة بحسابها في موقع تويتر، إن نورلاند والمسؤولين الأتراك ناقشوا كيفية “تمكين المؤسسة الوطنية للنفط من استئناف عملها الحيوي، وتعزيز الشفافية والإصلاحات الاقتصادية”.

وشملت المباحثات “الحاجة المُلحة لدعم الأصوات الليبية التي تسعى بصدق إلى إنهاء الصراع والعودة إلى الحوار السياسي الذي تيسّره الأمم المتحدة، مع احترام كامل لسيادة ليبيا وسلامة أراضيها”.

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