أعلنت لجنة الطوارئ الصحية بني وليد، الأربعاء، تماثل حالة جديدة للشفاء من

فيروس كورونا وخروجها من مستشفي العزل معيتيقة، مضيفة أن الحالة في طريقها إلى

مدينة بني وليد رفقة فريق التقصي والاستجابة السريعة بني وليد.

The post عاجل// الطوارئ الصحية بني وليد: تماثل حالة جديدة للشفاء من كورونا وخروجها من مستشفي العزل معيتيقة appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24