العربيّة لحقوق الإنسان: مقاومة الليبيين للاحتلال التركي حق مشروع

صرحت المنظّمة العربيّة لحقوق الإنسان بأن التدخّل العسكريّ التركي جريمة عدوان بموجب القانون الدوليّ، مضيفة أنّ حكومة الوفاق غير المعتمدة ليس لها أيُّ مشروعيّة إذ أنها لم تحظَ بالثقة من مجلس النواب.

وقال رئيس المنظّمة العربيّة لحقوق الإنسان، علاء شلبي، في تصريح صحفي إنّ اتفاق الصخيرات ما هو إلا اتفاق مؤقّت لمدّة عامين فقط، وتنعدم شرعية أية مؤسسات يقررها بعد هذه المهلة، الأمر الذي ينطق ببطلان حكومة الوفاق غير المعتمدة، بموجب الإعلان الدستوري الليبي وبموجب القانون الدولي، كما أن أي اتفاقات تبرمها حكومة الوفاق غير المعتمدة تعد باطلة لا سيما الاتفاقيات التي وقعتها مع تركيا.

وأضاف شلبي أن القانون الدولي يجرم بشكل واضح العدوان على سيادة البلاد بما في ذلك استخدام المرتزقة، موضحا أن الوجود العسكري التركي يقع ضمن الجرائم الدولية التي تستوجب الملاحقة والمحاسبة.

وأشار رئيس المنظّمة العربيّة لحقوق الإنسان إلى أنّ السلطة الشرعيّة الوحيدة تتجسد في مجلس النواب المنتخَب، وأن رئيسه يقوم بدور رئيس الجمهورية في ليبيا بموجب الإعلان الدستوري الانتقالي، وأن ما تمارسه تركيا ما هو إلا احتلال وأن من حق كلّ ليبي أن يمارس المقاومة المشروعة ضد الاحتلال الغاشم.

