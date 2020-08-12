فريق الرصد يصدر إحصائية للوضع الوبائي في بلدية الجفرة

أكد رئيس فريق الرصد والاستجابة السريعة بالجفرة عبد اللطيف المهدي، أن الفريق ومنذ انطلاق عمله قام بسحب 260 عينة، حيث تم تسجيل 30 إصابة، و4 حالات وفاة، بينما تماثلت ست حالات للشفاء.

موضحا أن من أسباب انتشار الوباء في الجفرة عدم تجاوب أهالي الحالات المشتبه في إصابتها لفريق الرصد، ورفضهم سحب العينات، إضافة للنقص الحاد في المشغلات والأجهزة والحافظات، وأن بعد المسافة بين الجفرة وكل من طرابلس وبنغازى يؤدي إلى تلف العينات.

كما أشار إلى أن عدم التزام عدد من الأطباء بتبليغ فريق الرصد والتقصي بحالات الإصابة والاشتباه أدى إلى عدم تسجيل العديد من الحالات المصابة.

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