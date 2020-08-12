تخريج دفعة ثانية من المعلم الاكتروني ببلدية اوجلة

نظمت بلدية اوجلة ،الأربعاء ،احتفالية بمناسبة تخريج الدفعة الثانية من المعلم الاكتروني والتي قامت بتخريجهما مؤوسسة واحات التقنية ،والتي تظم نخبة من معلمين ليبيا تعتبر هذه المؤوسسة تدعم استخدام التكنلوجيا.

توج هذا الاحتفال بوضع محتوى اكتروني كامل لصف الاول الابتدائي الى الصف الثالث الثانوي ،وتم تحويله الى المقرات الدراسية من تقليدي الى اكتروني.

وقال مهندس فرج علي عثمان مدير البوابة الليبية للتعليم الاكتروني ،في تصريح لمراسل بوابة افريقيا الاخبارية ،إن عدد المتخرّجين بلغ 145 معلمه على مستوى ليبيا من 30 مدينة في ليبيا واستغرقت مدة هذه الدورة سنة كاملة انطلقت منذ 20 يوليو 2019 .