دورية من مركز شرطة رأس جدير تحبط تهريب 441 هاتف محمول إلى تونس

تمكنت إحدى الدوريات التابعة لمركز شرطة رأس جدير من إحباط محاولة تهريب 441 هاتف محمول مختلف الأنواع إلى تونس، وفق ما أعلنه المكتب الإعلامي لمديرية أمن منفذ رأس جدير اليوم الأربعاء.

وقال المكتب الإعلامي للمديرية عبر صفحته على «فيسبوك» إن الهواتف المحمولة كانت على متن مركبة آلية نوع (شيفورليت) تحمل البضاعة في طريقها إلى تونس وبطريقة غير شرعية، مشيرا إلى أن السيارة جرى توقيفها «بعد ورود معلومات تشير إلى وجود البعض من الذين يستغلون الظروف التي تمر بها البلاد لممارسة أعمال من شأنها الإضرار بأمن الوطن والمواطن واقتصاد الدولة».

وأوضح أن محاولة التهريب وقعت في الحدود الإدارية لمنفذ رأس جدير، مؤكدا «ضبط المتهم (ح . ز .ا) متلبسا أثناء محاولته القيام بعملية التهريب وبحوزته بندقية صيد وخضع بعد القبض عليه خضع للاستجواب وتم إحالته إلى النيابة العامة».

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