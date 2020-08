أعلنت وزارة

المالية بحكومة الوفاق غير المعتمدة اليوم الأربعاء، أنها أحالت مرتبات شهر يوليو

الماضي إلى مصرف ليبيا المركزي لتسليمها للموظفين.

وأوضحت الوزارة

أنها سلمت مرتبات شهر يوليو إلى كافة الجهات الممولة من الخزانة العامة إلى إدارة

العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي لاستكمال إجراءات الصرف المتبعة.

