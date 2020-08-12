حملة تعقيم تستهدف الأماكن العامة في أوباري

في ظل تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا، يواصل الهلال الأحمر فرع أوباري، تعقيم الأماكن العامة المكتظة بحركة المواطنين، واستهدفت الحملة في الغريفة 7 مصحات تقدم مختلف الخدمات الطبية للمرضى.

وشملت الحملة تعقيم مداخل المصحات وجميع الغرف والمعدات الطبية، واستخدم فيها الآلات اليدوية لرش خليط من المواد المطهرة، ولاقت الحملة رضى واستحسان العاملين في المصحات المستهدفة.

ووفقا لخطة فريق الهلال الأحمر، فإن الحملة تستهدف جميع المقرات العامة والأماكن المزدحمة في بلديات منطقة أوباري للحد من توسع الوباء وهزيمته.

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