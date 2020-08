أخبار ليبيا 24 – متابعات الجماعات الإرهابية كانت ولاتزال تصر على الفتك بكل من يقاومها سواء بالقول أو الفعل، فما بالك أن تقتحم أحد مقارتها التي تظهر للناس أنه مقر يستخدم لعلاج المرضي وتكتشف أن بداخله أسلحة ومواد تستخدم في التفجير والقتل والعمليات الإرهابية، وتظهر في مقاطع فيديو تبين ذلك للناس بالدليل القاطع الذي لا […]

The post يد الإرهاب تطال معلم المظلات بالقوات الخاصة appeared first on وكالة أخبار ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24