ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ بنغازي |

12 August, 2020

أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء أحمد المسماري، اليوم الأربعاء ،أن القوات المسلحة اتخذت كل التدابير اللازمة لمواجهة أي تطور في منطقة شرق مدينة مصراتة.

وأوضح اللواء المسماري أن هؤلاء المرتزقة والإرهابيين قاموا بالعديد من الهجمات ضد الشعب الليبي، متابعاً أن المرتزقة يقاتلون في ليبيا بالوكالة عن دول أخرى في مقدمتها تركيا وقطر.

وأضاف: “الفساد في طرابلس استشرى وباشا آغا يحاول استغلال هذا الملف للتأثير على الشعب الليبي، وإجلاء أهالي تاورغاء من مدينتهم هو أول ملف فساد يجب الحديث عنه، مؤكداً أن طرد أهالي تاورغاء جريمة تعد فساداً أمنيا وأخلاقيا وباشا آغا كان أحد قادة المليشيات في ذلك الوقت”.

وتابع: “نملك مستندات تدين وزارة داخلية السراج بفساد واضح وإهدار للمال العام”، مشيراً إلى أنه “تم صرف 10 مليون دينار لمدينة غات عقب تعرضها للسيول لكن لم يتم دعم المدينة إلا من خلال الحكومة الليبية التي يرأسها السيد عبد الله الثني”، مؤكداً أن المجلس الرئاسي قام بسرقة الأموال وتحويلها لشركات وهمية في تركيا، مشيراً إلى أن المفتي المعزول الغرياني أصدر فتوى بوجوب سيطرة المليشيات على مدينة طرابلس عندما أمرهم بتشكيل حكومة جديدة.