“الوطنية للنفط” تُبرّئ نفسها من انقطاع الكهرباء

قالت المؤسسة الوطنية للنفط إن استمرار إغلاق الموانئ والمنشآت النفطية هو السبب في انقطاع الكهرباء وزيادة طرح الأحمال في المنطقة الشرقية.

وجددت المؤسسة، في بيان نشرته، مساء الأربعاء، تحذيرها من قرب توقف إمدادات الغاز الطبيعي الذي يغذي محطات كهرباء الزويتينة وشمال بنغازي.

وأشارت إلى أنه وبسبب إغلاق الموانئ النفطية في خليج سرت قسريا بشكل غير قانوني فستمتلئ الخزانات المخصصة للمكثفات المنتجة مع الغاز الطبيعي المصاحب.

ولفتت إلى أن شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز تقوم بإنتاج الغاز الطبيعي المصاحب لإنتاج المكثفات النفطية من حقول الشركة في المنطقة الشرقية، لكن تسبب إقفال الموانئ النفطية بتوقف إنتاج حقول الفارغ وأبو الطفل و103، مما أدى إلى انخفاض تزويدات الشركة لمحطات كهرباء شمال بنغازي والزويتينة من 250 مليون قدم مكعب يوميا قبل الإقفال ليصبح 160 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا حاليا، ومن المتوقع توقفه تماما يوم السبت المقبل.

وبشأن استعمال وقود الديزل كبديل لتشغيل محطات الكهرباء، بيّنت المؤسسة أنها تعاني من صعوبات مالية بسبب استنزاف الميزانية المخصصة لاستيراد المحروقات خلال الأشهر الماضية لسد العجز الناتج عن توقف إنتاج الغاز والمصافي المحلية.

وحمّلت “الوطنية للنفط” مغلقي الموانئ النفطية مسؤولية انقطاع الكهرباء وزيادة طرح الأحمال في المنطقة الشرقية خلال الأيام القادمة.

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