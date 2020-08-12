اجتماع موسع لحل مختنقات القطاعات الخدمية بمدن الجفرة

عقد بمقر المجلس التسييري الجفرة في مدينة هون اجتماع موسع ضم المجلس التسييري للبلدية، وقطاعات الصحة والزراعة والاقتصاد والتجارة والمالية، بالإضافة إلى الشركة العامة للنظافة.

وبحث الاجتماع المختنقات والاحتياجات بمدن البلدية والمتمثلة في انقطاع الكهرباء وخدمات النظافة وغيرها، كما تم التطرق لمشكلة انتشار سوسة النخيل الحمراء، ومدى تأثيرها على المزارع والإنتاج.

وخلال الاجتماع تم التأكيد على استحداث إدارة المشروعات بالبلدية لتتولى دراسة وإعداد المشروعات المستقبلية لمناطق بلدية الجفرة هون وودان وسوكنة وزلة والفقهاء، واحتياجاتها في كافة القطاعات.

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