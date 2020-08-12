روسيا والسعودية يتفقان على ضرورة وقف إطلاق النار في ليبيا

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال اتصال هاتفي مع نظيره السعودي، فيصل بن فرحان آل سعود، اليوم الأربعاء، أهمية وقف إطلاق النار في ليبيا.

وتضمن الاتصال الهاتفي بين الوزيرين الروسي والسعودي حول الأزمة الليبية الاستئناف الفوري للحوار الشامل بين الليبيين.

وقالت الخارجية الروسية، في بيان لها اليوم الأربعاء: “إنه تم خلال المحادثة، تبادل وجهات النظر حول المشكلة الليبية مع تأكيد أهمية الوقف الفوري للعمليات العسكرية واستئناف الحوار الشامل بين الليبيين”.

وأشار البيان إلى أن التباحثات جاءت في إطار الآليات التي أنشأتها قرارات مؤتمر برلين والتي أقرها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2510″.