“مالية الوفاق” تُحيل مرتبات شهر يوليو

أحالت وزارة المالية التابعة لحكومة الوفاق، الاربعاء، مرتبات شهر يوليو لإدارة العمليات المصرفية التابعة لمصرف ليبيا المركزي، تمهيدا لتسييلها في حسابات الجهات العامة.

وأنفقت الحكومة 10.9 مليار دينار كمرتبات القطاع العام عن الفترة بين يناير ويونيو الماضيين وفقا لبيانات حديثة لمصرف ليبيا المركزي أعلن عنها الثلاثاء.

ويعمل في القطاع العام نحو 2.3 ملايين موظف وفقا لوزارة العمل، يتقاضون مرتباتهم من الخزانة العامة.

وتمر ليبيا بأزمة اقتصادية نتيجة توقف عمليات الإنتاج وتصدير النفط الذي يمول الخزانة العامة بنحو 95% وذلك بسبب اغلاق موانئ الهلال النفطي منذ يناير الماضي.

وقال المصرف المركزي إنه أقرض الحكومة حتى شهر يوليو الماضي 15.5 مليار دينار لتتمكن من تسيير أعمالها.

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